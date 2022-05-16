BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a 19'luk sol kanat! İşte son durum
Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçen Beşiktaş, bu düzene uygun isimlerin arayışına başladı. Siyah beyazlı ekip İsveç 1. Ligi'nde Elfsbor forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile ilgileniyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ son durumu açıkladı. Sarıdağ, "Çok hızlı bir oyuncu. Transfer edecekler ama ufak pürüzler kaldı. Hamle oyuncusu gibi görünüyor ama formayı kapabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Kartal'a 19'luk yıldız! 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:53
Öztürk'e flaş ifadeler! "Görev alması suç" 16 Mayıs 2022 | 12:00
01:02
Toroğlu yorumladı! Rosier'e verilen kırmızı... 15 Mayıs 2022 | 12:00
03:05
Ismael'den Göztepe maçı yorumu! "2 kırmızı karttan sonra..." 15 Mayıs 2022 | 12:00
01:18
Göztepe maçı sonrası 5 kritik detay! 15 Mayıs 2022 | 12:00
00:48
Rosier'in kırmızı kartına flaş eleştiri! 15 Mayıs 2022 | 12:00
01:01
Rıdvan Yılmaz'ın transfer hikayesi! 13 Mayıs 2022 | 12:00
01:12
Beşiktaş'a çarpıcı eleştiri! "Batshuayi ve Larin..." 10 Mayıs 2022 | 12:00