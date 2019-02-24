24 Şubat 2019, Pazar
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Beşiktaş sezona sıkıntılı başladı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş bu sezona istikrarsız başladı. Devre arasında giden ve gelen oyuncuların ardından yenilenen Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı.
24.02.2019
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