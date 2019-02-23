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Fikret Orman: "Transfer yapmazsak beni öldürürler!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Orman, "Biz şimdi transfer yapmazsak yerler beni. Yemin ediyorum öldürürler yani" ifadelerini kullandı.
23.02.2019

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