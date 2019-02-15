15 Şubat 2019, Cuma

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Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup dışında eksik bulunmuyor.
15.02.2019

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