14 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Malatya'ya geldi. İşte görüntüler...
14.02.2019
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