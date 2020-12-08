Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme yenileyecek mi? Emre Kocadağ açıkladı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor canlı yayınına bağlanarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine dair konuşan Kocadağ, "Sergen Yalçın'a olan inancımız hiçbir zaman değişmedi. Yalçın ile uzun vadeli planlarımız var." ifadelerini kullandı.

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