BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, evinde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'da Vodafone Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını CANLI izle...
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