Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı
TFF resmen açıkladı. Günlerdir tartışılan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı. İşte o diyaloglar...
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