19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Beşiktaş kupalarına kavuşuyor! Asbaşkan Emre Kocadağ A Spor'a konuştu
2020-2021 sezonunda hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Beşiktaş, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, A Spor'a özel röportaj verdi. Kocadağ, "Güzel bir organizasyon oldu, izin verenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bunlara herkesi alıştıracağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.05.2021
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