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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

11 Mayıs 2025 | 12:54
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