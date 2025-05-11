Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
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