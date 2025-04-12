Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklu kavga!
Son dakika haberleri... Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı. Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a yumruk attı. İşte o görüntüler...
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