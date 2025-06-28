David Jurasek Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş, 2025-2026 sezonun ilk transferi olarak David Jurasek ile anlaşma sağladı. Çekyalı sol bek, kendisini siyah-beyazlı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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