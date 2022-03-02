Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda kritik bir maça çıkacak. Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan siyah beyazlı ekip yarı finale çıkmak istiyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı 2 Mart Çarşamba günü 20:30'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak. Beşiktaş Kayserispor maçını CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı için tıklayın...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Beşiktaş - Kayserispor maçı ile ilgili detaylı bilgiler... 02 Mart 2022 | 12:00
01:33
Bu şartlar Karaveli'yi görevde tutacak! "Lig ve kupada..." 02 Mart 2022 | 12:00
01:13
Çarpıcı Batshuayi tespiti! "Pozisyonları değerlendirme yüzdesi düşük" 02 Mart 2022 | 12:00
00:54
Atiba'ya flaş sözler! "Yaşı ne olursa olsun..." 27 Şubat 2022 | 12:00
00:38
Beşiktaş ve G.Saray o isim için rekabete girdi! 27 Şubat 2022 | 12:00
00:57
Ersin'e büyük övgü: Karaveli'nin kaderini çizdi 27 Şubat 2022 | 12:00
01:53
Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu? 26 Şubat 2022 | 12:00
00:36
Erman Toroğlu: Hakemin şekli böyle olmaz! 26 Şubat 2022 | 12:00