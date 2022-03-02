BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Çarpıcı Michy Batshuayi tespiti! "Pozisyonları değerlendirme yüzdesi düşük"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulunduç Karaman, "Batshuayi 11 gol 5 asist yapmış olabilir ancak pozisyonları gole dönüştürme oranı yüzde 15. Çok pozisyona girse de değerlendirme yüzdesi düşük. Son vuruşlarında sıkıntı var. Burda eleştirilen nokta, Beşiktaş'ın son adamının pozisyonları gole çevirme oranının yüzde 15 olmasıdır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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