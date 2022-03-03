BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta gelecek belli oluyor! Şenol Güneş, Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor'a evinde kaybeden Beşiktaş bu kulvarda elenmiş oldu. Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme son bilgileri aktardı. Dikme, "Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek. Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi. Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir. " dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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