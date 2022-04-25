BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? Kartal'ın 11'i belli oldu!
Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip maçı bu maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...
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