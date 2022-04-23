BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'in menajerinden A Spor'a özel transfer açıklaması!

NICK MAVROMARAS'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

İyi akşamlar. Öncelikle söylemek isterim ki Larin son günlerde bir yere konuşmadı. Sosyal medyada parayla ilgili çıkan haberlerin tamamı asılsız. Larin şu an Beşiktaş'a odaklanmış durumda ve sezonu burada tamamlayacak. Son maça kadar %100'ünü verecek. Bunu kesin olarak belirtmek isterim.

Kulüple, İstanbul'daki Ajax maçı zamanında görüşmüştük. İyi bir görüşmeydi. Onun dışında kulüp başkanı ve yöneticiler Galatasaray maçından önce Larin ile konuştu. Takımın Avrupa futboluna dönmesi için önemli bir motivasyon olmuştu. Başkanın, Cyle'a son mesajı buydu. Daha sonrasında konrat hakkında konuşmak için arayacağını söylemişti. Kimse aramadı. Bugün geldiğimiz noktada başkanla bir iletişimimiz yok.

Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık. Sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yeniden görüşmeye her zaman açığız. Cyle, son gününe kadar Beşiktaş'a %100'ünü vermeye hazıır.

Larin'in oynama süresi neden azaldı açıkçası bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki Larin çok iyi çalışıyor ve alınan kararlara saygı duyuyor. Hepimiz biliyoruz ki Cyle, Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabilir.

Şu an önümüzü değerlendirme aşamasındayız. Larin'in geleceği hakkında size spesifik bir takım veya ülke söyleyemem. Beşiktaş'ın Larin'i isteyip istememesine de bağlı...