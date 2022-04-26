Olay Beşiktaş sözleri! "Taraftar bir an önce..."
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Önder Karaveli çok göklere çıkartılıyordu, Valerien Ismael'de de aynı şey oldu. Beşiktaş taraftarları bir an önce lig bitsin diyor, niye bitsin hocanın test maçları başladı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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