Beşiktaş Kasımpaşa maçı devre arasında Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek...
Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan dikkat çeken yorum geldi. Toroğlu, "Beşiktaş - Kasımpaşa maçında kalecilerin yerini deği��tirsek ilk yarıda Kasımpaşa devreye 3-0 önde girerdi." dedi.
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