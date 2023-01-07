BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI İZLE | Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI İZLE | Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...
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