Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçında Quaresma'nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle rövaşata vuruşlarıyla adeta şov yaptı.