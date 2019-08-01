01 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçında Quaresma'nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle rövaşata vuruşlarıyla adeta şov yaptı.
01.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ın şifresi 'Sabır'
- Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov
- Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
- Onyekuru için kritik gün 8 ağustos
- Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
- Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor
- Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor
- Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
- Radamel Falcao transferinde flaş gelişme!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"