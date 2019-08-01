01 Ağustos 2019, Perşembe

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Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçında Quaresma'nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle rövaşata vuruşlarıyla adeta şov yaptı.
01.08.2019

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