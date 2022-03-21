BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yeni teknik direktör kim olacak? Beşiktaş'taki senaryoları bir bir açıkladı!
Beşiktaş'ta teknik direktör belli oluyor. Daha önce Valerien Ismael ile anlaşma sağlayan Kartal'da masadaki diğer isim İbrahim Üzülmez. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, "Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve yöneticiler bir araya gelecek ve farklı kararları konuşacaklar. Valerien Ismael'in yanında 2-3 yardımcı olacak ve Önder Karaveli de yardımcısı olabilir. Ancak Valerien Ismael hala İstanbul'a çağrılmadı. İbrahim Üzülmez de sezon sonuna kadar takımın başında olabilir. Bu durumda gelecek sezon Şenol Güneş takımın başına geçer ve İbrahim Üzülmez de Güneş'in yardımcısı olur. Ahmet Nur Çebi son olarak yöneticileri ve Ceyhun Kazancı'yı dinleyecek. Son karar toplantıda çıkacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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