BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in kariyerindeki dikkat çeken detay! "Championship zamanında..."
Bu sezon tüm kulvarlarda beklenen başarıyı sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael getirildi. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, 46 yaşındaki hocayı değerlendirdi. Kelleci, "Championship ekiplerinden Barnsley küme düşecekken play offlara taşındı. Yeniliklere açık ve cesur bir hoca. Championship'te çok büyük bir sükse yaptı. Beşiktaş için faydalı olabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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