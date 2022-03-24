BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Canlı yayında flaş Valerien Ismael sözleri! "Sorduğum 10 kişinin 8'i..."
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dikme, "Beşiktaş'ın aradığı profil 1-1,5 milyon aralığında kazanacak bir teknik direktör. Ben Valerien Ismael tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Sorduğum on kişinin sekizi olumlu referans verdi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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