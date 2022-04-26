BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i o sözlerle eleştirdi! "Oyunu okuyamadı"
Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber teknik direktör Valerien Ismael, Beşitktaş'ın başındaki ilk yenilgisini aldı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Fransız hocayı eleştirdi. Alpaslan, "Ghezzal ve Rosier'in arkasından Welinton da i��eriye gidiyor. Hoca oyunu okuyamadı. Böyle oynayamazsınız. Her topta çıkılmaz. Rosier ve Rıdvan'ın pozisyon bilgileri zayıf. Pjanic bu düzenin oyuncusu değil. Orta sahada geriye sadece Josef kalıyor. O da bir yere kadar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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