BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılacak mı? İşte son detaylar!
2 sezondur Beşiktaş'ın kalesini koruyan 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, performansıyla Avrupa kulüplerini mest etti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, genç oyuncunun taliplerini ve beklenen bonservis bedelini açıkladı. Dikme, "6-7 milyon euro civarı bin bonservis ödenebilir. Fransa'dan Olympique Lyon ve Nice kulüplerinin ilgisi var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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