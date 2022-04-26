Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na eleştiri! "Büyük bir camianın oyuncusunun..."
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Kapsal, "Ersin, milli bir futbolcu. Eksikleri olsa da iyi bir kaleci ama Beşiktaş gibi büyük bir camianın oyuncusunun bu hareketleri yapmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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