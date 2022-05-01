BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den hücum hattına: Acımasız olun!
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'un konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip 10 kişi kaldığı maçı 1-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Valerien Ismael ve N'Koudou hakkında konuştu. Sarıdağ, "Ismael hoca hücum hattı için 'Acımasız olun' tabirini kullanıyor. Bu tabirden kastı daha hareketli olmak veya son vuruşlar hakkında olabilir. Hoca 3 değişiklik yaparak hücum hattında daha sert oldu. Biraz daha acımasız bir hale geldi. N'Koudou mesela öyleydi. Batshuayi, N'koudou kadar acımasız değildi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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