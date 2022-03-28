BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael ilk tespiti yaptı! "90 dakika..."
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fransız Valerien Ismael, Kartal'ın eksiklerini tespit etmeye başladı. Sezon başından bu yana birçok konuda yetersiz kalan siyah beyazlı ekipte Ismael tesislerde kalarak raporlarını tutuyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismael'in çıkardığı raporu açıkladı. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ta çok sakatlık yaşandı. Valerien Ismael'in ilk tespiti bu takımın 90 dakikayı çıkartamaması. Kondisyon problemi ayrı ama fizik problemi de önemli. Ismael'e baktığımızda ana gündem maddesi zaten fizik." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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