BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yorumcudan o isme övgü! "Beşiktaş'ın en büyük kazancı..."

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin ilk yarıyı değerlendirdi. Keskin, "Beşiktaş'ın en büyük kazancı N'Koudou. Top ona gittiği anda istediğimiz şey oluyor. 1-0 öndeyiz ve kontra atağa çıkarken işimizi kolaylaştırıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL