23 Kasım 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek! "Biz her zaman beraberiz"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç öncesi son yapılan idmanı takip etti. Antrenmanda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çebi, Sergen Yalçın'a destek vererek, "Ayağa kalkacağız. Biz her zaman Sergen Yalçın'la beraberiz. Futbolcularımızın yanındayız. Ayağa onlarla kalkacağız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.11.2021
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