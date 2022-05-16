BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ümit Öztürk'e flaş ifadeler! "Görev alması suç"
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Maçın 19. dakikasında siyah beyazlı ekibin yıldız ismi Valentin Rosier ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi. A Spor yorumcusu Mahmet Emin Uluç maçın hakemi olan Ümit Öztürk'ü sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Sarı kartı olan oyuncuya ikinci sarı kartı verecekseniz o müdahalenin yüzde bin haketmesi gerekir ki kırmızıya dönüşsün. Kartı Ümit Öztürk vermiş. Bu hakemin bu ligde görev alması suç. Düdük mü asar, bırakır mı, bilmem." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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