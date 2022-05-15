BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Rosier'e verilen ikinci sarı kart doğru mu?
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip 9 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rosier'e verilen ikinci sarı kartı değerlendirdi. Toroğlu, "İkisi de elleri ve kollarından oynuyorlar. İkili mücadele var. Burada faul de verirsen ver ama kartlı bir durum yok." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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