BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi! "Oynama ihtimali..."
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor'un konuğu olacak. A Spor muhabiri Sercan Dikme maç öncesi siyah beyazlı ekipte yaşanan gelişmeyi aktardı. Dikme, "Sol tarafta Umut Meraş'ın oynama ihtimalini aktarıyorduk ama artık Rıdvan'ın ihtimali daha fazla." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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