BEŞİKTAŞ HABERLERİ - TFF Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kaptanı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor'a karşı her zaman maçlar zorlu olmuştur bizim için. Yılın ilk kupasını kazanmayı çok istiyoruz. Şuana kadar sezonu iyi götüremedik ama yarın bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat" dedi. İşte o sözler...

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