05 Ocak 2022, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş Önder Karaveli sözleri! "Süper Kupa kaybedilirse..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Karaman, "Ne yazık ki iş adamları yüz yıllık camiaları yönetmeye çalışıyor. Mevcut yapıda Önder hocanın tayinini yapacak kimdir? Süper Kupa kaybedilirse Önder hoca gidecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
05.01.2022
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