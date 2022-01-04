TFF Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk konuştu!

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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