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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sercan Dikme: Fabrice N'Sakala'nın 25 maçlık madde devreye girmeyecek

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarlar tarafından ıslıklanan N'Sakala için A Spor muhabiri Sercan Dikme'den çarpıcı açıklamalar geldi. Dikme, "Bana göre Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ta bu saatten sonra daha fazla süre alamayacak. Sözleşmesinde yer alan 25 maçlık madde devreye girmeyecek ve sezon sonu yollar ayrılacak." dedi. (BJK spor haberleri)
20.10.2021
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