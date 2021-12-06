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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şok Beşiktaş sözleri! "Dortmund'un umurunda olmaz"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. İlk 5 maçta puan alamayan siyah beyazlı ekip son maçına prestij için çıkacak. Alman devi Borussia Dortmund ise grubu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. İki takım arasında oynanacak prestij maçı öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, müsabaka hakkında konuştu. Uluç, "Şu Beşiktaş'a denk gelmeleri beni korkutuyor. Beşiktaş, Liverpool'dan 8 yemişti. Dortmund zorlarsa bunu başarabilir. Beşiktaş gruptan çıkar hayali kuruyordum. Toparlar da diyemiyorum. Can Bozdoğan'ı kenara koyuyorum ve 1-2 oyuncunun notunu biraz yükseltiyorum. Kalan takım nasıl kötü oynarız diyor. Beşiktaş hücum aklını kaybetti. Bu durum Borussia Dortmund'un umurunda olduğunu da düşünmüyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.12.2021
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