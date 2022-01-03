03 Ocak 2022, Pazartesi

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılar Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Katar'a geldi!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa için 5 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı kafile karşılaşma öncesinde mücadelenin oynanacağı ülke olan Katar'a geldi. İşte detaylar...
03.01.2022
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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’a geldi! Beşiktaş Süper Kupa için Katar'a geldi! 03.01.2022
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