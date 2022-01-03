BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kimler kalacak? "2 isim..."

Beşiktaş'ta sezon sonu 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Bu isimlerden yaklaşım 10 tanesi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Kara Kartal'da henüz sözleşme yenileyen oyuncu yok. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sözleşmesi yenilenmesi gereken isimleri açıkladı. Aktan, "Yaşlarına bakılmaksızın Atiba ve Josef De Souza'nın kalması gerekiyor. Savunmanın göbeği değişmeli. Vida ve Montero ile devam edilmemeli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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