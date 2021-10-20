20 Ekim 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi kararı! Welinton kızağa çekilecek
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'de Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Galatasaray derbisinde Sergen Yalçın değişiklikler yapacak. Birinci değişiklik yapılacak nokta stoper. Vida ile Montero forma giyecek. Welinton derbide kızağa çekilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
20.10.2021
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