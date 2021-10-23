23 Ekim 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Forma kimin olacak? Beşiktaş'ta, G.Saray derbisi öncesi ilk 11'deki değişikliği açıkladı!
Süper Lig'in 10. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan siyah beyazlı ekibin en büyük sıkıntısı rotasyon. Sergen Yalçın kenardan sahaya sürdüğü isimlerden istediği verimi henüz alamadı. Dev derbi öncesinde Sergen Yalçın'ın hangi Türk oyuncuları kullanması gerektiğini söyleyen Ümit Aktan, "Sergen Yalçın orta alanı bozmaz. Savunmada ve kalede Rıdvan ile Ersin görev alır. Geriye hücum bölgesi kalıyor. Geriye sadece Gökhan Töre ve Kenan Karaman kalıyor. Kenan Karaman daha sürpriz bir oyuncu. İkinci bir forvet olarak görev de alabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.10.2021
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