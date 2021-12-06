06 Aralık 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a doktor benzetmesi! "Teşhis koyamıyor"
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında da umduğunu bulamayan Beşiktaş, düşüşünü sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de elenmesi kesinleşen siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ve oyunculara eleştiriler artıyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Yalçın için bir benzetme yaptı. Karaman, "Ortada bir hasta var ve doktor sonunun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Teşhisi koyamazsan tedavi edemezsin. Sergen Yalçın sorunu bilmiyorum dedi. Takım geri çekiliyor ama hoca 'ben demedim' diyor. Bu sorunları bilmeniz gerekiyor. Her doğru her yerde söylenmez. Kamuoyunda bunları gerekirse konuşmamak gerekir. O kadar maç oynamışsınız ve hala sakatlıkların sebebini bulamamışsanız geçmiş olsun zaten." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.12.2021
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