16 Kasım 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın neşteri vurdu! 2 yıldız kulübeye...
Beşiktaş milli aradan rotasyonla dönecek. Siyah beyazlılar sezona iyi başlamasına rağmen önce sakatlıklardan sonra ise düşen performanslardan dolayı şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yapacağı rotasyonu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Sergen hoca Vida'yı kesecek. Necip ile Welinton oynayacak muhtemelen. Orta sahada ise Teixeira'nın yerine muhtemelen Can oynayacak ama Oğuzhan'ı da görebiliriz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.11.2021
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