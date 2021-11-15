Mehmet Özdilek A Spor'a konuştu! "Bir gün Beşiktaş'ta görev alacağım"

Beşiktaş camiasının efsane ismi ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdilek, "Bir gün Beşiktaş'ta görev alacağım" dedi. Özdilek, şampiyonluk ve futbol gündemi hakkında da görüşlerini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL