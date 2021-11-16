BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Sakala kadro dışı kalacak mı? İşte son durum!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan Trabzonsporlu Yusuf Sarı ve Siopis ile etkileşimine giren N'Sakala, kadro dışı kalabilir. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu anlattı. Dikme, "N'Sakala milli takımdan Türkiye'ye döndü. Kadro dışı kararı çıkmadı ama hafta içi kadro dışı bırakılacağını ve Adem Ljajic, Lens, Douglas'a katılacağını düşünüyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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