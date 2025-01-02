BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük konusunda konuştu. Adalı, Sergen Yalçın sorusuna ise, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm" dedi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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