Hüseyin Yücel: Koltuk sevdalısı değil, Beşiktaş sevdalısıyım
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Siyah beyazlılarda başkan adayı Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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