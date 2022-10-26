Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya varan Şenol Güneş, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Güneş, "Yönetimle ön görüşme yaptık, Beşiktaş taraftarlarına selamlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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